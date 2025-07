Chiesa Inter l’ex Juve può essere un’occasione | vuole lasciare il Liverpool priorità chiara!

Chiesa Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante del Liverpool che può entrare nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Federico Chiesa torna al centro delle voci di mercato e si profila all’orizzonte una potenziale occasione anche per l’ Inter. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ex attaccante della Juventus, oggi al Liverpool, ha ribadito la sua intenzione di lasciare il club inglese. Neppure la recente cessione di Luis Diaz, potenziale concorrente diretto per una maglia da titolare, ha modificato i piani dell’esterno offensivo italiano. Il motivo alla base della scelta è chiaro: Chiesa vuole maggiore continuitĂ e centralitĂ nel progetto tecnico, aspetti che al Liverpool non si sono mai pienamente concretizzati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chiesa Inter, l’ex Juve può essere un’occasione: vuole lasciare il Liverpool, prioritĂ chiara!

La Chiesa non è una Ong, l’Inter ringrazi Lotito e il Papa: quindi, oggi… - Quindi, oggi...: tutti zitti su Simone Inzaghi, il comignolo della Cappella Sistina e il video (fake) di Bassetti

Torino, esordio contro l'Inter per Cacciamani: la perla nel derby con la Juventus, fra Chiesa e Mancini - Nove minuti piĂą recupero in campo, con tanta voglia di emergere, nessuna paura e soprattutto tanta qualitĂ .

Chiesa vuole la Serie A: no all’Inter, destinazione a sorpresa - Gattuso e la voglia di Nazionale spingono il figlio d’arte al ritorno in Italia: le ultime Federico Chiesa vuole tornare in Serie A.

NEW: Atalanta will move for Liverpool's Federico Chiesa if a deal to sell Ademola Lookman to Inter Milan is concluded. Via @TimesSport #Atalanta #LFC #Chiesa #SerieA Vai su X

AC Milan, Inter Milan, Juventus, and Napoli are all interested in Liverpool forward Federico Chiesa. (Calciomercato) Vai su Facebook

Chiesa fuori dal progetto Liverpool: Napoli, Milan, Roma, Inter e ritorno alla Juventus, tutte le opzioni per il futuro; Federico Chiesa andrĂ via da Liverpool. Napoli, Milan e Inter interessate al giocatore; Derby Milan-Inter per Chiesa: l'italiano in uscita dal Liverpool.

Chiesa fuori dal progetto Liverpool: ecco dove può andare - Federico Chiesa escluso dal ritiro estivo del Liverpool: le big di Serie A – Napoli, Milan, Roma, Inter e un sogno Juventus. Da newsmondo.it

Fatto fuori dal Liverpool, ora Chiesa cerca squadra. Occasione per le italiane? L’Atalanta ci pensa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com