Chicago Fire PD & Med | confermate le date di uscita su NBC nell’autunno 2025

Chicago Fire, PD & Med: confermate le date di uscita su NBC nell'autunno 2025 Sono state confermate le date di debutto autunnali 2025 per Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med sulla NBC, rivelando quando tornerà il franchise One Chicago. Tutti e tre gli show dell'universo condiviso torneranno questo autunno con nuovi episodi. Tutti e tre gli show sono ambientati nel più ampio universo di Dick Wolf, che include Law & Order e FBI. Ora, la NBC conferma che tutte e tre le serie dell'universo One Chicago torneranno sulla NBC nella serata di mercoledì 1 ottobre. La stagione 11 di Chicago Med inizierà alle 20:00, la stagione 14 di Chicago Fire alle 21:00 e la stagione 13 di Chicago P.

Chicago fire star si sposa con incertezze sul futuro della serie NBC - aggiornamenti sul futuro del personaggio di sam carver in chicago fire. La recente evoluzione della trama di Chicago Fire ha suscitato grande interesse tra i fan riguardo alla presenza del personaggio di Sam Carver, interpretato da Jake Lockett.

Chicago Fire anticipa le speranze di crossover per un attore nella stagione 14 - possibilità di crossover in Chicago Fire: un focus sulla protagonista Novak. La serie Chicago Fire ha già dimostrato di poter integrare con successo elementi di altri reparti delle forze dell’ordine e dei soccorritori, creando crossover che arricchiscono la narrazione e ampliano l’universo narrativo.

Le serie di One Chicago tornano su Italia 1: ecco quando vedere Fire, PD e Med

Chicago Fire: Due attori stanno per lasciare la serie tv - La tredicesima stagione di Chicago Fire attualmente in onda sarà l'ultima per due volti regolari della serie tv. Si legge su comingsoon.it

Chicago Fire, Med e P.D. rinnovate per un'altra stagione - NBC rinnova serie tv quattordicesima stagione undicesima stagione tredicesima stagione