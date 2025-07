Chiara Ferragni dal lago di Como a quello d’Iseo | giornata in barca tra Monte Isola e l’Isola di Loreto

Brescia, 29 luglio 2025 – Dopo un fine settimana sul lago di Como, Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere una giornata sul lago d’Iseo, nel Bresciano. E lo ha fatto scattando diverse fotografie che ha poi postato in alcune storie sul suo profilo Instagram. Alcune sono panoramiche: in una c’è Monte Isola, uno dei borghi più belli d’Italia, raggiungibile solo via lago. E in un’altra l’imprenditrice digitale ha immortalato dalla barca  la piccola Isola di Loreto,  che si trova a nord di Monte Isola, di fronte a Carzano. Un tempo ospitava un convento, attualmente è di proprietà privata e ospita una dimora signorile con fogge di castello neogotico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni, dal lago di Como a quello d’Iseo: giornata in barca tra Monte Isola e l’Isola di Loreto

