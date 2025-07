Chi era Sara morta a 16 anni in scooter per l’asfalto bagnato e viscido

Ascoli, 29 luglio 2025 – La spaventosa giornata di pioggia e vento di ieri ha portato anche una tragedia sulla strada panoramica che da San Benedetto conduce ad Acquaviva Picena dove ieri, mentre stava per scatenarsi la violenta bomba d’acqua, si è verificato un incidente stradale dove ha perso la vita una ragazza, turista tedesca di 16 anni che risiedeva con la famiglia a Francoforte. La vittima si chiamava Sara Napoletani, nata in Germania da genitori che hanno origini del piceno, la madre di Acquaviva, il padre di Ripatransone. Proprio il giorno prima il padre aveva noleggiato un piccolo scooter per consentire alla figlia un più facile spostamento verso la riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi era Sara, morta a 16 anni in scooter per l’asfalto bagnato e viscido

In questa notizia si parla di: sara - morta - anni - scooter

Affari Tuoi, Sara cede il pacco 17 e fa bene: “È il giorno in cui è morta mia cugina, aveva solo 18 anni” - Nella partita di Affari Tuoi di sabato 10 maggio, la partita di Sara dalle Marche, che gioca insieme al fratello Lorenzo con il pacco numero 17.

Svolta nel giallo della giudice trovata morta: il corpo di Francesca Ercolini sarà riesumato - Pesaro, 15 maggio 2025 – Giudice trovata senza vita: si riapre l’inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini, in servizio presso la Corte d’Appello di Ancona.

Il giallo della giudice trovata morta nel 2022, il caso si riapre e il corpo sarà riesumato - Tra gli indagati il marito e il medico che eseguì l'autopsia, per la prima ricostruzione si trattò di suicidio

Addio a Sara, morta a soli 24 anni: “La tua vita è stata un dono prezioso pieno di amore” ->https://www.nordest24.it/addio-sara-cattoi-funerale-mori-2025/ Vai su Facebook

Chi era Sara, morta a 16 anni in scooter per l’asfalto bagnato e viscido; Marilena Romano morta in un incidente in moto: l'infermiera (31 anni) era sopravvissuta a uno schianto in ambu; Viareggio, scontro tra auto e scooter: morta una donna di 46 anni, stava andando al lavoro. L'automobilista positivo all'alcol test.

Chi era Sara, morta a 16 anni in scooter per l’asfalto bagnato e viscido - Era in vacanza ed è stata colta dal violento temporale: ha perso il controllo del mezzo che aveva affittato ed è finita sotto un’auto ... Si legge su msn.com

Maltempo, trombe marine, grandine, blackout e allagamenti: flagellata mezza Italia. Ragazza di 16 anni muore in scooter sotto il temporale - Maltempo, temporali, allagamenti, trombe marine e grandine stanno colpendo numerose regioni d'Italia. Segnala msn.com