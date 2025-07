Chelsea Green | A volte bisogna farsi sentire

In una parte della 3a puntata di WWE: Unreal, il nuovo documentario che svela i retroscena del team creativo della WWE, ha parlato Chelsea Green, riguardo il suo match a SNME di gennaio contro Michin. Infatti l'atleta ex TNA, lamentava di aver ricevuto un trattamento sbagliato per quanto concerne il finale di quel match, la finisher che le era stata scritturata non era la sua solita "Unprettier" ma bensì un legdrop dalla seconda corda. Queste le parole della Green: "Abbiamo discusso parecchio su quel legdrop se inserirlo o meno. Di solito non sono una che vuole interferire nei piani del team creativo sui finali e sulla conduzione dei match, eseguo e basta, ma avvolte arriva anche il momento di farsi sentire, e del legdrop non se ne parlava proprio" Nell'episodio si vede la lottatrice discutere con Shane Helms (ex Hurricane) uno dei backstage producer, sottolineando quanto fosse strano concludere un match senza la sua finisher classica.

