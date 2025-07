Cheddira saltato l’accordo con il PAOK

La formazione della rosa del Napoli non è ancora terminata. Giovanni Manna si sta occupando intensamente non soltanto dei nuovi acquisti, ma anche delle cessioni. Tra coloro che andranno via e che non rientrano nei piani di Antonio Conte c’è Walid Cheddira. Nonostante fosse tutto pronto per far indossare la maglia del PAOK all’attaccante, l’accordo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it