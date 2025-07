Che successo il Porretta Soul Festival sempre più internazionale

Quattro serate da record. È la conferma del successo del Porretta Soul Festival, arrivato puntuale anche per la 37esima edizione. Ottomila biglietti strappati in occasione dei concerti, che si aggiungono alle diverse altre migliaia di persone che hanno assistito ai live gratuiti. Sono state diciannove le band che hanno animato le vie del centro lo scorso weekend. Un anno speciale, il 2025, che ha celebrato la sorellanza nel segno del soul delle due città deputate al genere, Memphis e Porretta. Dopo l’anteprima straordinaria del festival, nell’affascinante verde del Rufus Thomas Park di Porretta Terme, con i 66 componenti del Uniting Voices Chicago diretti da Josephine Lee, la rassegna è entrata nel vivo portando sul palco la Memphis Music Hall of Fame Band, Jerome Chism, che ha celebrato Wilson Pickett, e Vincent Carr, che ha reso omaggio al padre, il mitico James. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Che successo il Porretta Soul. Festival sempre più internazionale

Porretta Soul Festival: tanti concerti, un "ponte" con Memphis - Il Porretta Soul Festival è la casa Europea del Soul: 36 edizioni, centinaia di artisti, migliaia di persone che, come in una famiglia, si ritrovano ogni anno in questa perla dell'Appennino.

Torna il Porretta Soul Festival: gemellaggio con Memphis. Il programma 2025 e le star in arrivo - Bologna, 4 luglio 2025 – Torna il ritmo soul in Appennino con una novità : il gemellaggio con Memphis.

PORRETTA SOUL FESTIVAL - ANTEPRIMA DEL PORRETTA SOUL FESTIVAL Mercoledì 9 luglio ore 21,00 Uniting Voices Chicago diretti da Josephine Lee Giovedì 24 luglio Ore 20:00 John Nemeth and The Blue Dreamers Ore 21:30 Andrew Strong & The Dublin Soul (From The Commitments) Ore 23:00 Al Kapeezy aka Al Kapone with The Memphis Music Hall Of Fame Band Venerdì 25 luglio Dublin Soul special guest Captain Jack Watson Ore 22:00 Memphis Music Hall Of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Carlos Strong, Jonté Mayon Special Guest: Vincent Carr “Tribute To James Carr” Sabato 26 luglio Ore 20:00 Crystal Thomas Band, special guest Captain Jack Watson Ore 21:30 Memphis Music Hall Of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Lil Rounds, Jerome Chism “Tribute To Wilson Pickett” Domenica 27 luglio Ore 20:00 The Blackburn Brothers Ore 21:45 Memphis Music Hall Of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Jerome Chism, Lil Rounds, Jonté Mayon, Carlos Strong, Vincent Carr, Captain Jack Watson La trentasettesima edizione del Porretta Soul Festival si terrà dal 24 al 27 luglio 2025 e celebra ufficialmente il gemellaggio delle due Città del Soul, Memphis e Porretta Terme.

