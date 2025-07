Che differenze ci sono tra la maglia Authentic e la Replica di una squadra di calcio oltre al prezzo ovviamente

Se non hai una delle maglie da calcio più cool dell'estate, sei fuori moda. Già, ma quale? Se siete alle prime armi con l'acquisto di kit da calcio, dovete sapere che c'è una scelta determinante oltre il club o il design che prediligete. Nei negozi fisici e negli store online troverete, quasi sempre, due versioni della stessa maglia. Ma come, vi chiederete. Ve lo spieghiamo subito. Vale per tutti i brand principali – e di conseguenza i loro club: c'è una versione da gara, generalmente conosciuta come Gara o Authentic, che è la stessa indossata dai calciatori in campo, e una Replica, che, pur essendo pienamente ufficiale e con gli stessi elementi dell'Authentic, presenta alcune minime differenze. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Che differenze ci sono tra la maglia Authentic e la Replica di una squadra di calcio, oltre al prezzo ovviamente

