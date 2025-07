Che cos’è successo a Jasmine Paolini? Giocava col sorriso ora sembra giochi contro sé stessa

. Dov’è finita Jasmine Paolini? Dov’è finita la tennista sorridente che dice innamorare di sĂ© Anna Wintour leggendaria (adesso ex) direttrice di Vogue? Giocava col sorriso. Era uno spettacolo sia tennistico sia di vita. Lo scorso anno giocò due finali Slam: Parigi e Wimbledon. Le perse entrambe ok, ma le giocò. Salì fino al numero quattro della classifica mondiale. Probabilmente, chissĂ , proprio la sconfitta a Wimbledon – in tre set contro la ceca Krej?Ă­ková – ha lasciato strascichi mai del tutto superati nonostante l’oro olimpico conquistato in doppio con Sara Errani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Che cos’è successo a Jasmine Paolini? Giocava col sorriso, ora sembra giochi contro sĂ© stessa

In questa notizia si parla di: jasmine - paolini - giocava - sorriso

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025 - La tennista azzurra Jasmine Paolini ha compiuto un’importante impresa durante gli Internazionali d’Italia 2025, assicurandosi un posto in semifinale in seguito a un intenso incontro che l’ha vista vincere ai quarti di finale.

Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con il forfait di Muchova: strada comunque irta di teste di serie - Jasmine Paolini ha fatto il proprio esordio agli Internazionali d’Italia con una convincente vittoria contro la neozelandese Lulu Sun, imponendosi in due set sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e qualificandosi così al terzo turno, dove se la dovrà vedere con la tunisina Ons Jabeur (numero 27 del ranking, che non ha ancora giocato nella Capitale visto che la ceca Petra Kvitova si è ritirata).

Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Roma con l’eliminazione di Sabalenka. Occasione per tante - La bielorussa Aryna Sabalenka è stata eliminata nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: a battere la numero 1 del mondo è stata la testa di serie numero 8, la cinese Zheng Qinwen, che in semifinale se la vedrà con la statunitense Coco Gauff, numero 4 del seeding.

Prima delusione a Wimbledon per i colori italiani: Jasmine Paolini è stata eliminata al secondo turno dalla russa Rakhimova dopo un match opaco nel quale... Vai su Facebook

Roddick affascinato da Jasmine Paolini: Sappiamo tutti che gioca con un deficit fisico da sempre; Jasmine Paolini al Roland Garros: l'oro Olimpico, la prima finale Slam e l'obiettivo per il 2025 · Tennis WTA; Jasmine Paolini, la favola vera del tennis che riscrive i sogni.

Paolini, che crollo contro Ito: a Montreal è irriconoscibile. Musetti ritrova il sorriso a Toronto. Giallo sul doppio misto agli US Open - Jasmine Paolini sprofonda in una crisi nera: a Montreal cede al primo turno alla giapponese Ito. Come scrive sport.virgilio.it

Jasmine Paolini: "Federico Gaio mi aiuterà a Montreal, Cincinnati e agli US Open" - Wimbledon, soprattutto dopo la storica finale raggiunta nel 2024, ha rappresentato una delusione per Jasmine Paolini. Si legge su msn.com