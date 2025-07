ChatGPT tutto quello che dite potrebbe essere usato contro di voi in tribunale

Il fondatore di OpenAI Sam Altman ha riconosciuto che utilizzare il chatbot per consulenze legali potrebbe non essere un'ottima idea: ecco perché. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - ChatGPT, tutto quello che dite potrebbe essere usato contro di voi in tribunale

Il momento ChatGPT della robotica potrebbe essere lontano solo pochi anni

Anche in Italia ChatGPT è sempre più popolare. Ad aprile, 8,8 milioni di italiani l'hanno usato almeno una volta. Parliamo di 1 su 5 tra chi naviga online. Il boom è guidato soprattutto dai giovanissimi (18-24 anni), che lo usano nel 35% dei casi.

Tutto quello che dite a ChatGPT potrebbe essere usato contro di voi in tribunale; Sam Altman (CEO di OpenAI): «Tutto ciò che dite a ChatGPT può essere usato contro di voi in tribunale»; ChatGPT ora ricorda tutto ciò che dici, come cambiano le interazioni.

ChatGPT come non lo hai mai usato: prova questi 7 prompt essenziali - Se si scrive Playlist: sessione di coding notturna, ChatGPT non propone semplicemente musica di sottofondo.

ChatGPT Potrebbe Divulgare Le Conversazioni Degli Utenti - Sempre più persone, soprattutto tra i giovani, si rivolgono a ChatGPT per avere consigli relazionali e personali sulle loro situazioni sentimentali.