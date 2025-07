Cesena alla scelta su Klinsmann Il Palermo offre anche l’ex Gomis

Oggi dovrebbe arrivare l’attaccante Olivieri, domani verrĂ tesserato Blesa, in dirittura d’arrivo pure Comenencia dalla Juventus e Ciervo dal Sassuolo in prestito. A difendere la porta bianconera, invece, potrebbe tornare Alfred Gomis, a Cesena una sola stagione, quella 2015-16. Il Palermo lo offre come contropartita per Klinsmann, il board del Cavalluccio sta valutando. I siciliani offrono una cifra intorno al milione e 800mila euro. Non sono i 3 milioni di plusvalenza auspicati dal Cesena, ma non sono pochi. L’altra faccia della medaglia però è rappresentata da Gomis che viaggia a piĂą di 200mila euro l’anno e ha giĂ quasi 32 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena alla scelta su Klinsmann. Il Palermo offre anche l’ex Gomis

In questa notizia si parla di: cesena - klinsmann - palermo - offre

Cesena, la fucina dei portieri: da Klinsmann a Rossi, una tradizione vincente - L’aria di Cesena fa bene ai portieri, è sempre stato così. Qui vengono allevati, lanciati, rilanciati, coccolati.

Klinsmann e Antonucci protagonisti: il Cesena vince contro il Modena - Klinsmann 7,5. Grandissima parata su Beyuku, che tiene a galla il risultato. Strepitoso anche su Defrel a inizio ripresa.

Jonathan Klinsmann: il miglior bianconero del Cesena pronto per nuovi orizzonti - E’ stato il miglior bianconero come rendimento e continuità della stagione, figlio d’arte non certo raccomandato anche se l’1 febbraio 2024 arrivò in Romagna da terzo portiere (contratto fino al 30 giugno 2026) grazie all’amicizia di suo padre, il popolarissimo campione Jurgen Klinsmann, con l’imprenditore californiano Mike Melby, al quale presto anche in Italia (l’operazione negli Stati Uniti sarebbe già stata effettuata) dovrebbe essere trasferita la maggioranza del Cesena dalla famiglia Aiello.

Mercato Cesena: il Palermo offre Gomis per Klinsmann, Silvestri a Brescia Vai su Facebook

Corriere dello Sport: “Klinsmann-Palermo? C’è Joronen per il Cesena. Tutte le trattative del giorno” Vai su X

Cesena alla scelta su Klinsmann. Il Palermo offre anche l’ex Gomis; Mercato Cesena: il Palermo offre Gomis per Klinsmann, Silvestri a Brescia; Palermo, valutazioni su Gomis. Sullo sfondo c’è Klinsmann del Cesena.

Cesena alla scelta su Klinsmann. Il Palermo offre anche l’ex Gomis - Porte girevoli, il board ragiona sulla proposta dei siciliani. Segnala msn.com

Mercato Cesena: il Palermo offre Gomis per Klinsmann, Silvestri a Brescia - Il Cesena, lo ha detto Mignani dopo il test contro la Sampierana e lo ha confermato l’amichevole di sabato sera a Forlì, ha bisogno di rinforzi. corriereromagna.it scrive