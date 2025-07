Cerca mozione a difesa dell' agricoltura italiana per dire no ai tagli della nuova Pac europea

Il gruppo consiliare della Lega al Comune di Cerda è al lavoro per presentare, in una delle prossime sedute del Consiglio comunale, una mozione a tutela dell’agricoltura italiana, in linea con l’iniziativa nazionale promossa dal partito contro la proposta di riforma della Pac post-2027 avanzata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Pan (Lega-LV): "Dalla UE politiche punitive, una mozione per salvare l'agricoltura italiana"

Il governo non ne ha azzeccata una sui dazi. Prima ha minimizzato il problema - con Salvini che li definiva un'opportunitĂ - poi ha cercato di correre...

