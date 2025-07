C' erano più anziani che giovani tra i mille in piazza per Gaza

C'era quasi un migliaio di persone alla manifestazione di questa sera in piazza della Borsa. Era la Trieste che si muove in protesta contro i fatti nella Striscia di Gaza, nella seconda occasione dopo la prima sfilata in maggio, che contava circa 1500 partecipanti. Come altre volte in città , a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: piazza - gaza - erano - anziani

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: "Pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza, bene tregua tra India e Pakistan" - "Cari fratelli e sorelle, buona domenica", sono state le prime parole del Papa, che questa mattina si è recato nelle Grotte vaticane per la messa Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro, dove sono presenti 150mila fedeli.

"L’Ultimo Giorno di Gaza", sit-in e performance in piazza San Giorgio - Venerdì 9 maggio, ore 18,30, le strade di Reggio Calabria saranno attraversate da un’azione collettiva di protesta e testimonianza intitolata "L’Ultimo Giorno di Gaza", in adesione all’iniziativa nazionale omonima; un sit-in/performance ispirato anche alle manifestazioni creative nel mondo contro.

Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO - Stefano Addeo, il professore dell'hinterland napoletano autore del post choc contro la figlia di Giorgia Meloni, "ha dimostrato che esiste un mandante": la piazza è diventata violenta "per volontà politica di una sinistra che a parole difende la democrazia e che la strumentalizza portandola all'esasperazione in quell'idea di rivolta sociale di Landini", ha commentato il direttore Tommaso Cerno.

Anche Trento "diserta il silenzio" su Gaza e in piazza Duomo si sono riversate oltre 900 persone. Con coperchi, pentole, fischietti, campanacci e tamburi, con qualsiasi cosa che faccia rumore, c'è chi soffia in una grossa conchiglia e chi ha spolverato una vecc Vai su Facebook

La fame a Gaza uccide con la stessa ferocia delle bombe E i più esposti sono bambini, anziani, donne incinte Tutti terroristi, secondo la narrazione del governo israeliano L’Oms e oltre 100 ong accusano: “È una carestia causata dall’uomo” L’apertura del man Vai su X

A Trento 900 in piazza Duomo per Gaza, suona sirena del Comune; Il grido di Alba, Bra e il territorio in nome di Gaza (FOTO E VIDEO); Gaza, parte domenica piano USA consegna aiuti . Guterres, per palestinesi questa è fase più crudele - Israele: nuovo capo Shin Bet contrario ad accordi ostaggi con Hamas.

Trento, Rovereto, Riva, Pergine: anche il Trentino in piazza per Gaza - Nel capoluogo, in piazza Duomo, un migliaio di persone, con pentole e fischietti, hanno manifestato per la Palestina ... Secondo rainews.it

Casalmaggiore fa rumore per Gaza: più di cento persone in piazza - Solidarietà con il popolo palestinese: campane, pentole, coperchi, tamburelli, fischietti e trombette per disertare il silenzio ... Segnala laprovinciacr.it