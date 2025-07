È accaduto ieri mattina attorno alle 10 nel quartiere San Giuseppe. Il centro medico Olympus in via Lago di Como è stato evacuato ed è rimasto chiuso per circa sei ore. Sono intervenuti i vigili del fuoco e Arpae, per una sospetta presenza di monossido di carbonio nell’aria. A dare l’allarme sono stati i dipendenti del centro a causa di uno strano odore che continuavano a sentirsi all’interno e di cui non riuscivano a capire la provenienza. E soprattutto dopo che una delle infermiere ha iniziato ad avvertire giramenti di testa. Tutti quelli che erano nel centro, una dozzina di persone in tutto, tra personale medico sanitario, impiegati e pazienti, sono stati immediatamente fatti uscire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro medico Olympus evacuato. Allarme monossido di carbonio. Visite e interventi sospesi per ore