Tre in uno. Tre poli fieristici che diventano un’unica potenza di fuoco nel panorama nazionale e internazionale. Arezzo, Firenze e Carrara: una "santa alleanza" per unire le forze e contare di più. È il senso della proposta lanciata dall’assessore regionale Leonardo Marras che in terra aretina piace al presidente di Arezzo Fiere Ferrer Vannetti, che da imprenditore ne intravede le potenzialità per i territori e le opportunità di crescita. Presidente Vannetti la convince la proposta dell’assessore Marras? "La valuto positivamente. Chiaro che siamo tutti impegnati nella difesa delle peculiarità dei territori ma questo non può prescindere da una visione più globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro Affari, patto a tre. Regione punta alla fusione. Vannetti: "Sì, meglio uniti"