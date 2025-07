Cena per la vittoria Ma sulla Giostra è ancora polemica

PISTOIA È ancora alta l’eco della vittoria, la quarta consecutiva e per certi versi storica perché è andata a eguagliare il precedente record di porta Lucchese raccolto a metà anni Novanta, del Cervo Bianco nella Giostra dell’Orso 2025 ed è arrivato il momento della grande festa. L’appuntamento è per sabato dalle ore 20.30 nel quartier generale del rione, ovvero le scuderie "Giove Deus" in via Montalese a Santomato, dove oramai da oltre un decennio fantini e cavalieri ogni giorno si allenano per farsi trovare pronti con l’ovale di piazza Duomo. Menù ampio quello proposto dalla cucina del Cervo con aperitivo, due primi, un secondo, contorno e il dolce della vittoria a 28 euro (sotto i 10 anni si pagherà 10 euro): per prenotazioni, entro giovedì, contattare il 3494593332 (Maruska) o 3394816317 (Alessandra). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cena per la vittoria. Ma sulla Giostra è ancora polemica

