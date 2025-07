Cena a luci rosse finisce in procura a Genova scatti intimi su WhatsApp | notaio indagato

A Genova aperta un’inchiesta dopo una cena con foto bollente e sospetta droga. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per revenge porn nei confronti di un notaio, accusato di aver diffuso immagini intime scattate durante una cena privata, consumata tra effusioni, presunta droga e sesso di gruppo. A dare avvio alle indagini è stata una delle donne presenti alla serata, che ha scoperto l’esistenza di quelle foto solo due giorni dopo, quando alcune di esse sono iniziate a circolare in diverse chat WhatsApp. La serata a Bogliasco e le effusioni immortalate. L’episodio risale all’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cena a luci rosse finisce in procura a Genova, scatti intimi su WhatsApp: notaio indagato

