Celso l’eccelso | Vasco Pausini Baglioni piangono Valli

Da una esordiente Laura Pausini alla stretta collaborazione con Vasco Rossi, alla recente esperienza al Teatro Comunale di Bologna dove in marzo ha diretto l’orchestra nello spettacolo The Man I Love, omaggio alle più belle canzoni d’amore della storia, da lui riarrangiate per l’occasione e affidate alle voci di Simona Molinari, Ornella Vanoni e Malika Ayane. E poi Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Mina, una lista che rischia di non essere mai esaustiva quella delle personalità della musica italiana con le quali Celso Valli, compositore, arrangiatore, produttore, direttore d’orchestra bolognese scomparso nella notte tra domenica e lunedì, a 75 anni, ha collaborato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

