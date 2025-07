Celeste Pin perquisita la casa | si indaga per omicidio L’ex moglie | Ha ricevuto una strana telefonata Gestiva affari importanti

Sembrava un malinconico caso di suicidio. Così era stata descritta la morte di Celeste Pin che aveva scosso il mondo del calcio e la Fiorentina in particolare: l’ex difensore viola, 64 anni, è stato trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze il 22 luglio scorso. Qualcosa però sta convincendo la Procura ad approfondire le indagini: non solo l’esposto presentato dall’ex moglie, Elena Fabbri, che non crede alla tesi del suicidio. In questi giorni gli approfondimenti disposto dal magistrato Silvia Zannini si sono moltiplicati, fino a lunedì 28 luglio, quando è stata disposta la perquisizione della villa di Pin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Celeste Pin, perquisita la casa: si indaga per omicidio. L’ex moglie: “Ha ricevuto una strana telefonata. Gestiva affari importanti”

