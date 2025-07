Celeste Pin cosa è successo Le tappe del caso

Firenze, 29 luglio 2025 – La morte di Celeste Pin, l'ex calciatore 64enne trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze il 22 luglio scorso, all’inizio sembrava una tragedia senza contorni di mistero. Una di quelle circostanze in cui non ci sono trame nebbiose da diradare: un suicidio, senza dubbi, una vicenda triste e dolorosa che riguardava una vecchia gloria viola, sempre molto amata nella cittĂ gigliata, dove era arrivato nel 1982 dopo il debutto da professionista nel Perugia. 268 presenze con la Fiorentina, con la quale arrivò a giocare la finale di Coppa Uefa nel 1990, persa contro la Juventus. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celeste Pin, cosa è successo. Le tappe del caso

Il dolore degli ex compagni per la morte di Celeste Pin: "L'unica cosa che ci stiamo chiedendo è 'PerchĂ©?'"

L'ex moglie di Celeste Pin presenta denuncia contro ignoti per omicidio: cosa c'è che non torna

Celeste Pin, cosa non torna nella morte dell'ex calciatore e i dubbi sul suicidio dopo la telefonata

