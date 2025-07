Ceccon argento nei 100 dorso ai Mondiali vince il sudafricano Coetze

L'azzurro, campione olimpico in carica, chiude in 51"90. Bronzo al francese Ndoye-Brouard SINGAPORE - Thomas Ceccon medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Singapore. 51"90 il tempo del campione olimpico in carica proprio nei 100 dorso, che termina dietro di 5 centesimi al sudafrica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ceccon argento nei 100 dorso ai Mondiali, vince il sudafricano Coetze

In questa notizia si parla di: dorso - ceccon - argento - mondiali

