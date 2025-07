C’è vita sul pianeta ristorazione

Ospitiamo un nuovo pensiero di Giacomo Gironi, Giacomo Gironi è il direttore di sala del ristorante HĂ©micycle a Parigi, che spesso sulle nostre pagine riflette sul ruolo della ristorazione e dell’ospitalitĂ . Ciao a tutti, partiamo con la solita polemichetta protopopulista e poi ci addentriamo nell’articolo. Se potessimo vivere di sola arte sarebbe meraviglioso, ma un paese, una nazione, si regge su diritti e doveri dei lavoratori, cosiddetti quiet quitter. Quelli che mettono l’impegno minimo per svolgere il proprio lavoro e una volta fuori costruiscono o osservano il loro sogno. PerchĂ© dico questo? PerchĂ© c’è la strana traslazione dell’equazione “capisci qual è il tuo sogno e con quello facci i soldi”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - C’è vita sul pianeta ristorazione

In questa notizia si parla di: ristorazione - vita - pianeta - giacomo

Gli 80 anni di Confcommercio. Breveglieri, l’uomo Mc Donald’s: "Una vita per la ristorazione" - Seguire attentamente l’evoluzione dei mercati, avere visione, trasformare una moda in un esigenza: in definitiva quando il lavoro è un autentico passatempo: è il decalogo in quattro punti che esprime con schiettezza Gabriele Breveglieri, l’uomo Mc Donald’s per eccellenza in provincia di Ferrara da quasi 40 anni nel settore della ristorazione e da trenta anni circa nel franchising della grande "M" (di McDonald’s ndr), riprendendo un tradizione famigliare nel settore che affonda le sue radici nei primi anni Ottanta.

Ristorante Neda: Confcommercio premia Paola e Fausto per una vita dedicata alla ristorazione - Arezzo, 28 luglio 2025 – Ristorante Neda: Confcommercio premia Paola e Fausto per una vita dedicata alla ristorazione Un riconoscimento speciale per una storia di passione, lavoro e tradizione.

I 10 migliori ristoranti con vista di Milano.

Vita sul pianeta a 124 anni luce. â€śÈ la prova più forte mai trovata” - 18b prima di arrivare fino alla Terra: con sé ha portato informazioni che, secondo ... Da repubblica.it

Vita sul pianeta a 124 anni luce, Battiston: “Ma se esiste, avrà ... - Vita sul pianeta a 124 anni luce. Riporta repubblica.it