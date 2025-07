C’è un po’ di Modena nell’Italvolley campione

Un altro grande successo del duo Velasco-Barbolini, record dell’uno che vanno a infrangere i record dell’altro: è questo il dato più significativo, che guarda un po’ parla modenese, della Vnl appena conclusasi a Lodz con l’ennesimo successo della Nazionale femminile, una fila di allori ininterrotta dalla Vnl dello scorso anno, con tre trofei della Volleyball Nations League portati a casa sulle ultime quattro manifestazioni disputate. La formazione guidata da Julio Velasco è arrivata a 29 successi consecutivi con queste ultime finali, striscia record che va a battere il record della Nazionale 2007-2008 (26 successi in fila) guidata allora da Massimo Barbolini che quindi, come vice dell’argentino, ha battuto se stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è un po’ di Modena nell’Italvolley campione

L'Italvolley femminile supera un grande Brasile e vince la Nations League! Le ragazze di Julio Velasco dopo un inizio contratto trovano il bandolo della matassa e colpo dopo colpo riescono a portare il match dalla loro parte. Farà discutere, ma neanche tanto, Vai su Facebook

