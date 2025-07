C’è il ‘Lido Show’ Rosanna Fratello e i suoi evergreen

Musica sotto le stelle. Stasera con inizio alle 22 è in calendario "Lido Show", l’appuntamento condotto da Claudio Sottili che vede la partecipazione straordinaria di Rosanna Fratello. L’evento si svolge nella suggestiva zona del Pontile del Lido e rappresenta il recupero della serata originariamente prevista a inizio luglio ma rinviata a causa dell’allerta meteo. Protagonista assoluta della serata è Rosanna Fratello, iconica artista italiana che torna alla ribalta con il nuovo singolo " Profumo di Pesca ", già disponibile in radio e in digitale per Clodio MusicBelieve. Il brano, scritto dal poliedrico Cristiano Malgioglio insieme ad Antonio e Lorenzo Summa arriva dopo il sorprendente successo virale della nuova versione di "Se t’amo, t’amo", che ha conquistato inaspettatamente anche le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

