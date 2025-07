C&C vende macchinari negli States | Il vantaggio? Non c’è più incertezza

Claudio Casadei è fondatore e socio titolare insieme al fratello Giovanni e alla moglie Carla Rabuiti, di C&C, azienda metalmeccanica nel settore del packaging con sede in via Calcinaro a Cesena. Capacità produttiva di 2.800 macchine all’anno, 65 collaboratori, mercati esteri più sviluppati negli Stati Uniti (18%), Australia e Germania. Casadei, i dazi al 15% sono una realtà . Come l’avete presa? "La stazione adesso ha un vantaggio" Quale? "Sappiamo di che morte dobbiamo morire. Ma fossero solo i dazi". Che altro c’è? "Il deprezzamento del dollaro, noi per proteggerci vendiamo in valuta europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C&C vende macchinari negli States: "Il vantaggio? Non c’è più incertezza"

In questa notizia si parla di: negli - vantaggio - vende - macchinari

C&C vende macchinari negli States: Il vantaggio? Non c’è più incertezza; Beni strumentali - Nuova Sabatini; I migliori canali per vendere la tua auto usata velocemente.

C&C vende macchinari negli States: "Il vantaggio? Non c’è più incertezza" - Claudio Casadei è fondatore e socio titolare insieme al fratello Giovanni e alla moglie Carla Rabuiti, di C&C, azienda metalmeccanica nel settore del packaging con sede in via Calcinaro a Cesena. Come scrive ilrestodelcarlino.it