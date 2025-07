Cavallari domani in Italia dopo la fuga di laurea

Andrea Cavallari, coinvolto nella strage di Corinaldo, sarĂ estradato domani dalla Spagna all’ Italia. Arrestato il 17 luglio a Lloret de Mar, era evaso due settimane prima dal carcere della Dozza di Bologna, approfittando di un permesso premio per discutere la laurea in Scienze giuridiche. Dopo aver festeggiato con i familiari, è sparito. Condannato a 11 anni per aver fatto parte della banda dello spray che causò la morte di sei persone nella discoteca Lanterna Azzurra, Cavallari ha vissuto la latitanza tra alberghi, shopping, spiagge e auto a noleggio, muovendosi con documenti falsi, contanti contraffatti e l’aiuto di complici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavallari domani in Italia dopo la fuga di laurea

“Com’è riuscito a uscire dall’Italia”. Scoperta choc su Andrea Cavallari, l’evaso della strage di Corinaldo - Dopo due settimane di latitanza, la fuga di Andrea Cavallari si è conclusa nella mattinata di ieri in Spagna, a Lloret de Mar, rinomata località turistica della Costa Brava, a circa 75 chilometri da Barcellona.

Strage Corinaldo, chiesta estradizione per Andrea Cavallari: ecco quando tornerà in Italia - Andrea Cavallari è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, ha portato alla morte di cinque minorenni e di una mamma di 39 anni all’interno della discoteca Lanterna Azzurra.

Andrea Cavallari in carcere in Spagna in attesa dell'estradizione in Italia. La fuga, la latitanza e il kit del fuggiasco: chi lo ha aiutato - Il magistrato del tribunale centrale n.3 dell'Audiencia Nacional in Spagna, al termine dell'udienza di convalida, ha disposto, venerdì 18 luglio 2025, il trasferimento di Andrea.

SarĂ presto estradato in Italia Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo ed evaso dopo la laurea. Si indaga su chi ha favorito la fuga in Spagna @TgrRaiER https://rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2025/07/cavallari-finita-fuga-barcellona-spes Vai su X

Catturato Andrea Cavallari, evaso dopo la laurea a Bologna: indagini sull’evasione, una rete di aiuti e una fuga pianificata dopo la strage di Corinaldo Vai su Facebook

Fuga dopo la laurea, arriva l’estradizione di Cavallari: andrà in cella a Roma - Il 26enne di Bomporto, condannato per la strage nella discoteca di Corinaldo, deve finire di scontare la pena. Come scrive msn.com

Andrea Cavallari evaso dopo la laurea, tutte le tappe della fuga - Condannato per la strage di Corinaldo, il 26enne è stato fermato a Lloret de Mar. Da msn.com