Catania voli deviati per incendio vicino all’aeroporto

Secondo le prime informazioni trapelate, i vigili del fuoco sarebbero al lavoro per contenere e domare le fiamme. Mentre, informazioni in merito al ripristino dei voli presso l'aeroporto di Catania non sono ancora state diramate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Catania, voli deviati per incendio vicino all’aeroporto

In questa notizia si parla di: catania - voli - aeroporto - deviati

Incendio sul monte vicino all'aeroporto di Palermo, voli dirottati a Trapani-Birgi e Catania - Un incendio è divampato su Monte Pecoraro, a Carini, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. «In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, alcuni voli sono stati dirottati», fa sapere la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Catania, truffa da 86mila euro: studente simula 900 voli in un mese per ottenere rimborsi regionali - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una frode scoperta dalla Guardia di Finanza. Uno studente universitario di 26 anni è stato denunciato a Catania per aver messo in atto una sofisticata truffa ai danni della Regione Siciliana, riuscendo a incassare oltre 86mila euro in rimborsi aerei attraverso richieste falsificate.

Vento forte a Catania, dirottati voli negli aeroporti di Palermo e Comiso - Il forte vento che soffia con raffiche violente su Catania ha costretto l’aeroporto di Catania a dirottare cinque dei voli che sarebbero dovuti atterrare nello scalo internazionale Vincenzo Bellini.

Aeroporto Catania: voli deviati per il forte vento, la situazione https://sicurauto.it/news/attualita-e-curiosita/aeroporto-catania-voli-deviati-forte-vento-situazione-29-luglio/… #Attualità eCuriosità #News #Sicilia #Trasporto Vai su X

Etna in eruzione, ancora disagi all'aeroporto di Catania: nelle scorse ore deviati 32 voli su Palermo; L'eruzione dell'Etna: voli deviati su Palermo, pullman Ast per trasferire i passeggeri a Catania; Aeroporto di Catania chiuso in alcune aree per l’eruzione dell’Etna: tutti gli aggiornamenti.

Aeroporto Catania: voli deviati per il forte vento, la situazione - Scopri gli ultimi aggiornamenti sull'aeroporto di Catania: la situazione del 29 luglio 2025 con diversi voli deviati a causa del forte vento. Come scrive sicurauto.it

Catania, incendio vicino l'aeroporto: voli sospesi - A causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Catania, sono state temporaneamente sospese tutte le operazioni di volo, con ... Riporta catania.gds.it