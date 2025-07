Catania incendio nei pressi dell’aeroporto | stop ai voli

(Adnkronos) – Stop ai voli all'aeroporto di Catania oggi, martedì 29 luglio, per un incendio divampato nelle vicinanze dello scalo. A darne l'annuncio è la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunicando che "tutte le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese con conseguente chiusura dello spazio aereo necessaria allo svolgimento delle attività dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

DIROTTAMENTI ALL'AEROPORTO DI CATANIA: SCALO CHIUSO PER LA PRESENZA DI UNA GRU. Disagi e dirottamenti questa mattina all'aeroporto di Catania, dove la presenza di una gru nei pressi dello scalo ha provocato lo stop temporaneo delle oper

