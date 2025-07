Castellabate | Due Giorni di Celebrazione del Mare con Goletta Verde 2025

L'estate è un momento di gioia, sole e mare, ma quest'anno la località incantevole di Castellabate, si prepara a vivere un evento davvero speciale. Il 30 e 31 luglio 2025 si svolgerà l'unica tappa campana di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata alla tutela del mare e della biodiversità lungo le splendide coste italiane. Questo riconoscimento non è solo un onore per Castellabate, ma rappresenta anche un'importante opportunità per sensibilizzare la comunità e i visitatori sull'importanza di.

In questa notizia si parla di: castellabate - mare - goletta - verde

