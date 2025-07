Caso Epstein Ghislaine Maxwell pronta a testimoniare al Congresso ma con l' immunità

Ghislaine Maxwell è pronta a parlare al Congresso. Come confermato dai suoi avvocati, l’ex complice di Jeffrey Epstein si è offerta di testimoniare a Capitol Hill ma ad alcune condizioni, tra cui l’ immunitĂ . Secondo quanto riportato dai media statunitense, il presidente della commissione di vigilanza della Camera James Comer ha citato la donna a deporre in agosto. In un primo momento gli avvocati Maxwell – condannata a 20 anni per traffico sessuale – avevano deciso di invocare i suoi diritti sanciti dal quinto emendamento (facoltĂ di non rispondere a domande che possono determinare responsabilitĂ penali, ndr), ma poi si sono offerti di collaborare con il Congresso "se sarĂ possibile stabilire un percorso equo e sicuro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Epstein, Ghislaine Maxwell pronta a testimoniare al Congresso, ma con l'immunitĂ