In un momento di forte esposizione mediatica per Raoul Bova e RocĂ­o Muñoz Morales, è comprensibile che anche chi è vicino alla ex coppia senta il bisogno di esprimere la propria opinione e mostrare solidarietĂ . Entrambi si trovano infatti a vivere una situazione delicata segnata da una forte pressione pubblica e da una costante invasione della loro privacy. Tra chi ha deciso di dire la sua c’è anche Francesca Barra, giornalista e grande amica di RocĂ­o, che sui social ha scritto qualche parola per raccontare come sta la sua amica e cosa pensa di tutta questa situazione. Francesca Barra parla di RocĂ­o e del caso Bova. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caso Bova, Francesca Barra difende Rocio: “Soffre moltissimo”