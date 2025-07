Case popolari finite due anni fa Ma ancora non c’è la graduatoria

Emergenza abitativa. "A Civitanova non solo la palazzina studenti-anziani non è stata mai utilizzata allo scopo di calmierare il bisogno di alloggi, ma c’è anche la situazione di stallo delle case popolari". Lidia Iezzi (Pd) solleva la questione delle inefficienze e dei ritardi che stanno accompagnando le vicende dell’edificio di via Mandela e delle case Erap di via Marchetti. "Per queste – attacca – nonostante siano concluse da ben due anni, ancora non esiste una graduatoria ufficiale per l’assegnazione. Questo ritardo, determinato dalle inefficienze degli uffici comunali, crea incertezza e disagio alle famiglie che aspettano da tempo una abitazione dignitosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Case popolari finite due anni fa. Ma ancora non c’è la graduatoria"

