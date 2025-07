Casa dolce casa | a Treviglio la politica punta sull’edilizia pubblica

Treviglio. La casa è al centro dell’agenda politica della città. Si parte con la visita da parte dell’assessore regionale alla Casa Paolo Franco (Fratelli d’Italia) al complesso Aler di via Fattori il quale ha annunciato l’intensa opera di riqualificazione che interesserà gli stabili trevigliesi e i finanziamenti ottenuti da Regione Lombardia. Con lui, il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli. Il progetto riguarda complessivamente 66 alloggi Aler, tra cui quelli di via Jenner, via Mulini, via del Bosco e via Fattori, e comprende l’installazione di 7 ascensori nei vani scala (già in fase di progettazione), opere di riattazione interna e l’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire l’accessibilità dei residenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Casa dolce casa: a Treviglio la politica punta sull’edilizia pubblica

Il Giornale di Treviglio è in edicola: sfoglia le notizie principali della settimana.

