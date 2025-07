Cartoon network riporta in vita uno dei migliori show con un cameo perfetto di one piece

Il mondo dell’animazione e del manga continua a sorprendere i fan con riferimenti e omaggi che celebrano le opere più iconiche di sempre. Recentemente, un episodio di una delle serie più apprezzate del panorama televisivo ha reso omaggio a uno dei manga più influenti di tutti i tempi: One Piece. Questa celebrazione ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, dimostrando ancora una volta l’impatto duraturo di questa saga sulla cultura popolare. l’omaggio di “The Amazing World of Gumball” a Luffy e a “One Piece”. la scena simbolo dell’episodio. Nel corso della prima puntata dopo una lunga pausa, la famiglia Watterson si è distinta per aver mostrato uno degli oggetti più riconoscibili del protagonista di One Piece: il cappello di paglia di Monkey D. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cartoon network riporta in vita uno dei migliori show con un cameo perfetto di one piece

