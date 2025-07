Carrarese Tutti pazzi per Jennifer Lopez La pop star posa con la maglia degli azzurri

La Carrarese ha una fan d’eccezione, niente meno che Jennifer Lopez. La pop star americana dopo il suo concerto al Lucca Summer Festival ha posato con una speciale maglia numero 10 con le sue iniziali “J.Lo”, consegnatale direttamente dalle mani dell’addetta stampa azzurra Giulia Lucetti. La squadra, intanto, ieri mattina è partita per la seconda parte del ritiro arrivando in Trentino all’ora di pranzo ed effettuando il primo allenamento nel pomeriggio trovando ad attenderla una temperatura di 20 gradi e un cielo nuvoloso che dovrebbe, però, aprirsi nei prossimi giorni. A livello di mercato la società ha perfezionato l’acquisto di un terzo portiere vista la perdurante indisponibilità dello sfortunato Mazzini, ancora ai box per infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Tutti pazzi per Jennifer Lopez. La pop star posa con la maglia degli azzurri

In questa notizia si parla di: carrarese - jennifer - lopez - star

Jennifer Lopez con la maglia numero 10 della Carrarese: le foto sui social - La star è stata in Italia per il Lucca Summer Festival, unica tappa italiana ufficiale del suo tour mondiale

Jennifer Lopez, ‘numero 10’. La maglia della Carrarese in dono alla star - Carrara, 28 luglio 2025 – Una maglia personalizzata della Carrarese con il numero 10 per J Lo. La cantante e attrice Jennifer Lopez nei giorni scorsi ospite del Lucca Summer Festival (unica data italiana il 21 luglio scorso), ha ricevuto in dono la maglia della Carrarese calcio 1908.

Jennifer Lopez, ‘numero 10’. La maglia della Carrarese in dono alla star Vai su X

Jennifer Lopez con la maglia della Carrarese prima di GTA VI #carrarese #jlo #jenniferlopez carraresecalcio Vai su Facebook

Jennifer Lopez, ‘numero 10’. La maglia della Carrarese in dono alla star; Jennifer Lopez e la maglia numero 10 della Carrarese (con le polemiche dei lucchesi); Jennifer Lopez con la maglia della Carrarese numero 10. FOTO.

Carrarese Tutti pazzi per Jennifer Lopez. La pop star posa con la maglia degli azzurri - Sul fronte mercato acquistato a titolo definitivo il portiere Giovanni Garofani ... Si legge su sport.quotidiano.net

Jennifer Lopez, ‘numero 10’. La maglia della Carrarese in dono alla star - La star, ospite del Lucca Summer Festival nella sua unica data italiana, ha ricevuto il regalo e si è fatta fotografare: lo scatto è stato postato sui profili social della squadra ... Scrive msn.com