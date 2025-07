Carpi svelato il calendario | si parte con la Juve al Cabassi

Dopo i gironi, ecco subito i calendari. Il Carpi - che debutterà in casa anche quest'anno, ha appreso il suo cammino nel primo giorno di ritiro a Fiumalbo. Prima avversaria la Juve Next Gen, che l'anno passato era nel girone C e che da qualche giorno ha liberato, Fabrizio Poli, che sarebbe stato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: carpi - juve - svelato - calendario

Calendari di C: subito Catania-Foggia, l'Inter U23 debutta a Novara, Juve Next Gen a Carpi - Avvio scoppiettante nel girone C con l'Atalanta U23 che inizia a Latina. Nel girone A anche Vicenza-Lumezzane e Union Brescia-Arzignano.

Carpi, svelato il calendario: si parte con la Juve al Cabassi; Carpi, ecco il calendario: debutto al Cabassi contro la Juventus Next Gen; Serie C 2025-2026, il calendario con le giornate e le partite del campionato.

Carpi, svelato il calendario: si parte con la Juve al Cabassi - Tre turni infrasettimanali, una sosta a fine dicembre ... Si legge su modenatoday.it

Serie C, stilati i calendari: la Juventus Next Gen affronterà il Carpi alla prima giornata - Sono stati stilati i calendari della nuova Serie C e la Juventus Nex Gen, inserità nel girone B, nella prima giornata di campionato sarà di scena in casa del Carpi. Lo riporta tuttojuve.com