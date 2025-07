Carpi sarà un inizio tosto Come un anno fa

Lo scheletro del calendario che ieri ha disegnato il cammino del Carpi nella nuova Serie C assomiglia tanto a quello della stagione scorsa: avvio in salita col debutto in casa (l’anno scorso col Rimini), doppia trasferta subito alla quarta e quinta giornata, fase centrale con tante "big" e un finale che dovrebbe (usiamo il condizionale) regalare molti scontri salvezza, anche se a differenza di un anno fa la squadra biancorossa chiuderà l’ultima in trasferta e non al "Cabassi". Sarà la Juve Next Gen del nuovo tecnico Brambilla a tenere a battesimo nel fine settimana del 24 agosto (data precisa e orario da definire) il debutto di Stefano Cassani in panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Carpi, sarà un inizio tosto. Come un anno fa"

Serie C. Carpi, altro anno di lunghi viaggi. Girone ’B’ dal Piemonte al Molise - Con il playout di domenica sera che ha salvato la Samp e retrocesso in C la Salernitana, si conoscono le 60 squadre che parteciperanno alla prossima Lega Pro.

