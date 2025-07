Carlo e Diana sposi 44 anni fa ecco come la regina Elisabetta cercò di salvare la coppia

(Adnkronos) – Ricorrono oggi 44 anni dal matrimonio del principe Carlo e la principessa Diana, convolati a nozze il 29 luglio 1981 nella cattedrale di St. Paul di Londra, in quello che venne definito il "matrimonio del secolo". L’evento, che segnò il culmine di visibilitĂ per la Royal Family, era stato seguito da 750 milioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: carlo - diana - anni - sposi

La casa d'infanzia di Diana Spencer è in rovina, re Carlo accusato di negligenza - A due passi da Sandringham House, la residenza del Re, la casa d'infanzia della principessa Diana è in rovina, come abbandonata, invasa dall'erba incolta, con finestre che si sgretolano e mattoni macchiati

Un’amica di Lady Diana rivela chi ha rovinato il matrimonio con Carlo (e non è Camilla) - Nel corso degli anni si è scritto molto sulla infelice storia d’amore tra l’attuale Re Carlo III d’Inghilterra e la sua ex moglie, Diana Spencer.

Nuove scoperte sul matrimonio di Carlo e Diana - Ingrid Seward svela dettagli inediti sulla relazione tra l'ex Principe e la Principessa di Galles. Leggi tutto I retroscena dell’infelice matrimonio tra Carlo e Diana: nuove rivelazioni su Donne Magazine.

Il tempo dei ricordi 1981 (44 anni fa): Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles. Il “matrimonio del secolo”, come fu soprannominato dai media all’epoca, vide il principe ereditario del trono britannico, che allora aveva 32 anni, sposare l’aristocratica Vai su Facebook

29/07/1981 - Carlo d'Inghilterra e lady Diana Spencer si sposano nella cattedrale di St Paul a Londra - #accaddeoggi Vai su X

Carlo e Diana, 44 anni fa il matrimonio reale: l'abito da sposa, l'ombra di Camilla, il divorzio, il revenge dress e il tragico incidente; Carlo e Diana, 44 anni fa il matrimonio reale: l'abito da sposa, l'ombra di Camilla, il divorzio, il revenge dress e il tragico incidente; Re Carlo e Camilla, la storia della coppia: dalla relazione al matrimonio.

Carlo e Diana sposi 44 anni fa: ecco come la regina Elisabetta cercò di salvare il «matrimonio del secolo» - Sono 44 gli anni passati dal matrimonio tra il principe Carlo e la principessa Diana, convolati a nozze il 29 luglio 1981 nella cattedrale di St. Si legge su leggo.it

Svelati i segreti più intimi del matrimonio tra Lady Diana e il principe Carlo (44 anni fa, oggi) - Se grazie a Kate Middleton e Meghan Markle ci sembra una cosa comune che un non nobile sposi i membri della famiglia reale in realtà non è mai stato così. Segnala elle.com