Carlo e Diana 44 anni fa il matrimonio reale | l' abito da sposa l' ombra di Camilla il divorzio il revenge dress e il tragico incidente

Il 29 luglio 1981, sotto gli occhi di milioni di spettatori, la monarchia britannica celebra il matrimonio del secolo. Carlo, erede al trono, sposa Diana Spencer: una ragazza di 20 anni

La casa d'infanzia di Diana Spencer è in rovina, re Carlo accusato di negligenza - A due passi da Sandringham House, la residenza del Re, la casa d'infanzia della principessa Diana è in rovina, come abbandonata, invasa dall'erba incolta, con finestre che si sgretolano e mattoni macchiati

Un'amica di Lady Diana rivela chi ha rovinato il matrimonio con Carlo (e non è Camilla) - Nel corso degli anni si è scritto molto sulla infelice storia d'amore tra l'attuale Re Carlo III d'Inghilterra e la sua ex moglie, Diana Spencer.

Nuove scoperte sul matrimonio di Carlo e Diana - Ingrid Seward svela dettagli inediti sulla relazione tra l'ex Principe e la Principessa di Galles.

Per i dipendenti che si occupano del giardino di re Carlo, l'ambiente di lavoro di Highgrove House è tossico, un posto terribile in cui prestare servizio. La colpa non è dei fiori, prati, alberi, fiori, fontane e laghetti, che sono in realtà idilliaci.

Re Carlo e Camilla, la storia della coppia: dalla relazione al matrimonio; Gli orecchini di Diana al suo matrimonio, gioiello simbolico; Re Carlo, il messaggio segreto a Diana la notte prima delle nozze.

Re Carlo e Camilla, i 20 anni di matrimonio. Il primo incontro nel 1970 ... - Re Carlo e Camilla, la cena al Quirinale con 150 ospiti: il menu, il dress code, perché la regina non indosserà la tiara.

Re Carlo, quale sarà il destino di Camilla dopo la morte del sovrano - Secondo le indiscrezioni, Re Carlo III avrebbe già stabilito il destino della moglie Camilla dopo la sua morte, ma il Principe William potrebbe cambiare i piani