Carla Bruni entra nel Cda di Compagnie?Chargeurs Invest

Compagnie?Chargeurs Invest, realtĂ di punta nel tessile di alta gamma, ha annunciato la nomina di Carla?Bruni?Sarkozy a membro del consiglio d’amministrazione. L’ingresso dell’ex First Lady, celebre nel mondo della moda, della musica e delle relazioni internazionali, si inserisce in una piĂą ampia riorganizzazione manageriale. Secondo il Ceo MichaĂ«l?Fribourg, “la sua personalitĂ , il suo talento e la sua esperienza nelle industrie creative rafforzeranno la nostra capacitĂ decisionale e la leadership in aree strategiche di eccellenza e investimento”. Bruni?Sarkozy porterĂ al gruppo una visione globale basata sulla profonda conoscenza del mercato del lusso e sulla sua riconosciuta leadership creativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it