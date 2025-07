Carceri La Russa | Penso a un provvedimento bipartisan Alemanno mi scrive continuamente

Dal sovraffollamento delle carceri al Medioriente, dalla legge elettorale ai rapporti di forza nel centrodestra passando per la riforma della giustizia. Sotto il pressing dei cronisti il presidente del Senato Ignazio La Russa spazia a 360 gradi sui temi dell’agenda politica nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio. Carceri, La Russa: condizioni civili per chiunque. “Le condizioni civili devono essere previste e realizzate per chiunque, soprattutto per chi è in carcere, specie per chi è nelle mani dello Stato. Se lo Stato ha il dovere di punire chi sbaglia, ha il dovere di assicurare condizioni civili per chi è detenuto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carceri, La Russa: “Penso a un provvedimento bipartisan. Alemanno mi scrive continuamente”

In questa notizia si parla di: carceri - russa - penso - provvedimento

Carceri, La Russa redento apre allo sconto di pena - Di solito funziona proprio così: si può passare una vita propagandando modelli penali e punitivi come unica soluzione a tutti i mali e sciorinando ad ogni caso di cronaca slogan […] The post Carceri, La Russa redento apre allo sconto di pena first appeared on il manifesto.

Carceri, La Russa apre al “mini-indulto” di Giachetti: “Mi ha scritto Alemanno, il sovraffollamento va ridotto subito” - “Di questo problema del sovraffollamento ci dobbiamo assolutamente occupare. C’è una proposta Giachetti che non so se possa essere considerata accoglibile in toto, ma è un argomento per cui farò moral suasion perché se ne discuta”.

La Russa: sovraffollamento carceri? Ddl Giachetti può essere strada - Roma, 15 mag. (askanews) - "C'è però una proposta Giachetti, un ddl, che è quello di aumentare i 45 giorni (la proposta di legge del deputato di Italia viva Roberto Giachetti ipotizza di portare la liberazione anticipata speciale da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata, ndr), non so se possa essere considerata accoglibile in toto, ma è un argomento per cui farò moral suasion perché se ne discuta.

Carceri, La Russa: “Penso a un provvedimento bipartisan. Alemanno mi scrive continuamente” http://dlvr.it/TMB9Gl Vai su X

Al Presidente del Senato della Repubblica Sen. Ignazio La Russa Al Presidente della Camera dei Deputati On. Lorenzo Fontana Signori Presidenti, ci rivolgiamo a Voi che rappresentate il massimo punto di riferimento dell’attività parlamentare, per far sentire l Vai su Facebook

Carceri, La Russa Spero in intesa unanime per provvedimento veloce; Bortolato: «L’unica soluzione ora è l’amnistia o l’indulto»; Ignazio la Russa: piccola amnistia, piccolo indulto, grosso no.

Carceri, La Russa “Spero in intesa unanime per provvedimento veloce” - "Ho incaricato la senatrice Rossomando di valutare la possibilità con l'accordo di tutti i gruppi di una proposta anche minimale, ma ch ... Scrive italpress.com

Il sorprendente riposizionamento di Ignazio La Russa sul carcere - Da un po’ di tempo La Russa sta predicando al suo stesso partito di tenere una linea meno radicale e più moderata, più «di centro» come dice lui, su alcuni temi, compreso quello della giustizia. Segnala ilpost.it