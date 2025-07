Carceri Don Gino Rigoldi | Al Beccaria meno violenza ma servono più studi per ragazzi e agenti

“Questo non è che sia diventato un residence per giovani borghesi, resta un carcere minorile. Però la violenza tra i ragazzi, tra gli agenti e i ragazzi e anche la violenza nei confronti del mobilio è molto diminuita “. Così don Gino Rigoldi, ex cappellano dell’istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano e presidente della ComunitĂ Nuova onlus, commenta il rapporto dell’associazione Antigone che colloca l’istituto milanese in uno degli ultimi posti tra gli Ipm italiani. “Noi cerchiamo di seguire alcune strade per favorire il reinserimento attraverso l’articolo 21, cioè il lavoro esterno, il volontariato”, ha spiegato Rigoldi, sottolineando come oggi il clima all’interno dell’istituto sia “piĂą tranquillo” grazie alla presenza di una “brava comandante degli agenti” e di una “brava direttrice”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carceri, Don Gino Rigoldi: "Al Beccaria meno violenza ma servono piĂą studi per ragazzi e agenti"

In questa notizia si parla di: ragazzi - violenza - gino - rigoldi

Rimpatriati i tre ragazzi accusati di violenza sessuale al concerto del Primo Maggio - Sono stati rimpatriati i tre cittadini stranieri arrestati con l’accusa di violenza sessuale  durante il concerto del Primo Maggio a Roma.

“Non hanno la misura delle conseguenze”, il preside e la fragilità dei ragazzi dietro la violenza - "Quello che è successo venerdì resta comunque un gesto molto, molto grave. Il guaio è che, questi ragazzi, spesso non hanno la capacità di valutare le azioni che compiono e si possono davvero mettere in guai seri".

"Volevo far immedesimare i ragazzi". Foglietta regista contro la violenza sulle donne - “Da donna mi interrogo da anni sul mio ruolo, su quanto io sia libera e quanto, però, questa libertà sia ostacolata da barriere culturali, ambientali e strutturali.

Grazie Ragazzi Vai su X

Carceri, Don Gino Rigoldi: Al Beccaria meno violenza ma servono più studi per ragazzi e agenti; Accoltellare a 16 anni per pochi spiccioli, don Gino Rigoldi: “Sono come gusci vuoti. Non danno valore agli altri, il rispetto è un’eco lontana”; Violenza giovanile, il cappellano del Beccaria: “Criminali a 16 anni? Non hanno senso del reale. Gli adulti sono irrilevanti”.

Carceri, Don Gino Rigoldi: "Al Beccaria meno violenza ma servono più studi per ragazzi e agenti" - (LaPresse) – "Questo non è che sia diventato un residence per giovani borghesi, resta un carcere minorile. stream24.ilsole24ore.com scrive

Le parole di don Gino Rigoldi - Il Giorno - Virginio Rigoldi, per tutti don Gino, alcuni figli di nessuno li ha portati con sé. Come scrive ilgiorno.it