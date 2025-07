Carcere Livorno il garante dei detenuti | Si aprano i nuovi padiglioni Il degrado non è più sostenibile

Lo scorso maggio, il garante dei detenuti di Livorno, Marco Solimano, denunciò pubblicamente la situazione delle Sughere tra "celle piene di muffa e finestre inutilizzabili". A distanza di poco meno di cinque mesi lo stesso Solimano è voluto tornare sull'argomento chiedendo “l'immediata apertura. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

