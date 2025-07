Carcere lavoro e diritti | aprono due sportelli per ridare dignità ai detenuti

Monza, 28 luglio 2025 – La cittĂ entra in carcere con due sportelli a servizio degli “invisibili“. È stato firmato lunedĂŹ 28 luglio il protocollo d’intesa per realizzare uno Sportello lavoro e uno Sportello diritti  nella Casa circondariale di Monza. Il documento è stato siglato dal sindaco Paolo Pilotto, dalla direttrice di via Sanquirico Cosima Buccoliero, da Afol Monza e Brianza rappresentata da Silvia Costa e dai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil Walter Palvarini, Mirco Scaccabarozzi e Giancarlo Pagani. FinalitĂ degli sportelli. Lo Sportello diritti è finalizzato a facilitare la fruizione dei servizi pubblici del Comune di Monza alle persone che si trovano in stato di privazione della propria libertĂ personale e offre orientamento e consulenza per le prestazioni sociali e sui differenti servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Carcere, lavoro e diritti: aprono due sportelli per ridare dignitĂ ai detenuti

sportelli - carcere - lavoro - diritti

Nel carcere di Monza aprono due sportelli per garantire diritti e lavoro ai detenuti - Diritti e opportunitĂ di essere reinseriti nel mondo del lavoro. Ecco i due nuovi sportelli inaugurati nel carcere di Monza.

Monza, casa circondariale uno “sportello Lavoro” e uno “sportello Diritti” per i detenuti - Servizi di anagrafe e di stato civile in carcere anche attraverso il dispositivo di rilascio della CIE Cercare un lavoro e fare una nuova carta di identità, anche elettronica. Segnala mbnews.it

