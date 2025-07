Carabinieri ecco i rinforzi Arrivati altri otto militari

Rinforzi in arrivo in una decina di caserme dei carabinieri per garantire piĂą sicurezza durante la stagione estiva, visto anche l’aumento della popolazione in virtĂą della folta presenza di turisti. A rafforzare gli organici sono otto militari i quali hanno ricevuto il saluto del comandante provinciale, il colonnello Alessandro Dominici, alla caserma “Plava” di Massa. Si tratta, piĂą precisamente, di quattro ispettori provenienti dalla scuola marescialli di Firenze, un ispettore proveniente da un’altra sede e tre sovrintendenti. "Queste nuove risorse – recita la nota del comando provinciale – consentiranno di rinforzare i servizi con giovani marescialli animati dall’entusiasmo e dalla motivazione che li ha indotti ad indossare l’uniforme dei carabinieri, e ad abbracciare una professione la cui complessità è direttamente proporzionale ai mutamenti sociali e alle molteplici istanze di sicurezza provenienti dalla gente, e con tre sovrintendenti, giĂ esperti, provenienti da altri territori che avranno modo di travasare il loro bagaglio esperienziale in questo ambito provinciale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carabinieri, ecco i rinforzi. Arrivati altri otto militari

