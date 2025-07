Capo d' Orlando | Palazzo Europa e Iacp insieme per risolvere l’emergenza sanitaria

Iacp di Messina e Comune di Capo d’Orlando insieme per risolvere, una volta per tutte, le problematiche sanitarie e strutturali che attanagliano le palazzine di via Lucio Piccolo. Come pubblicato in queste stesse colonne si è da tempo ormai arrivati al limite per evitare l’emergenza sanitaria che avrebbe richiesto l’abbandono delle abitazioni. Attualmente, dopo l’allaccio all’energia elettrica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Capo d'Orlando: Palazzo Europa e Iacp insieme per risolvere l’emergenza sanitaria

Bandiera Blu, due i porti premiati in Sicilia e sono messinesi: riconferma per Marina del Nettuno e Capo d'Orlando - Il Marina del Nettuno conferma la bandiera blu in tema di buone pratiche ambientali. E’ uno degli 84 approdi ad avere issato la bandiera in Italia.

Premio Capo d’Orlando 2024 a John Jumper: il Nobel della Chimica in Campania - VICO EQUENSE (NAPOLI), 7 MAGGIO 2025 – Sarà consegnato domani, giovedì 8 maggio, al Castello Giusso di Vico Equense, il Premio Internazionale Capo d’Orlando a John Jumper, Nobel per la Chimica 2024 e Distinguished Scientist di Google DeepMind, protagonista della rivoluzione scientifica grazie ad AlphaFold, il sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere la struttura tridimensionale delle proteine partendo dalla sola sequenza di amminoacidi.

Collegamenti Eolie Capo d'Orlando, Lombardo attende risposte - "Vogliamo essere messi tutti nelle condizioni di dare un contributo concreto alla crescita economica della nostra provincia, potenziando i servizi turistici e creando reali opportunità per il territorio» – dichiara l’on.

