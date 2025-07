Per Bruxelles si tratta del "miglior accordo possibile". Mentre le capitali europee sono piĂą divise: se Roma e Berlino plaudono all’intesa commerciale sui dazi tra Usa e Ue che per adesso rimane solo un annuncio, Parigi, L’Aja e Budapest si dichiarano assai piĂą scettiche. E soprattutto gli industriali europei sono furibondi. Adesso si attende per il primo agosto la dichiarazione congiunta che sancisca l’accordo scozzese, poi la parola passerĂ ai 27 Paesi e, se volesse dire la sua, al Parlamento europeo. Nel frattempo praticamente tutta Europa si fa la stessa domanda: "Vittoria o capitolazione?". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Capitolazione o realismo?. L’Europa si spacca sui dazi. E Ursula è sotto la lente