Capaccio Paestum 57enne di Sant’Antimo annega in mare sotto gli occhi della famiglia

Tragedia in mare questa mattina, intorno alle 10:30, a Capaccio Paestum, in localitĂ Torre di Mare. Un uomo di 57 anni, originario di Sant'Antimo, è annegato davanti agli occhi increduli della moglie, del figlio e di decine di bagnanti.

Ancora mare sporco a Capaccio Paestum: la denuncia di un lettore - Mare sporco, questa mattina, in località Varolato a Capaccio Paestum. Amarezza e indignazione da parte dei bagnanti, molti dei quali hanno preferito godersi solo il sole sull’arenile.

Capaccio Paestum, alghe sospette in mare: il Comune corre ai ripari con i bioattivatori - Il mare cambia colore, l’acqua si fa verdastra, talvolta l’odore è pungente. A Capaccio Paestum, il fenomeno della fioritura di microalghe, ormai ricorrente durante l’estate, ha spinto il Comune ad adottare un piano di intervento straordinario.

