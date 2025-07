Pisa, 29 luglio 2025 – Incidente stradale a Migliarino, sull’autostrada A12 tra Viareggio e Pisa: una cisterna con un carico di carburante  è finita fuori controllo, abbattendo il guard-rail e finendo fuori strada. I vigili del fuoco di Pisa e Lucca sono intervenuti sul posto (nel territorio comunale di Vecchiano) insieme a polizia stradale e 118 intorno alle 10,30. L'autista è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa, intervenuto anche l’elisoccorso. Parte del personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere il conducente ferito mentre un'altra squadra si è messa al lavoro per mettere in sicurezza la falla che il sinistro ha provocato nella cisterna dalla quale si è originato un pericoloso sversamento di benzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos sull’autostrada, si ribalta cisterna di carburante. Conducente grave, pericolo per la benzina