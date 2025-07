Caos Comune Lega in pressing | Meglio le elezioni anticipate Candidare Resta? Perché no Ma Sala rilancia su San Siro

" Ferruccio Resta candidato sindaco del centrodestra? Ci sono tante persone che amano Milano, che lavorano a Milano, che la vogliono vedere crescere. Magari il futuro sindaco può essere tra le persone anche senza schieramento politico che sono qui presenti oggi pomeriggio (ieri, ndr)". Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, appena arrivato al convegno “Milano Futura“ al ristorante Salvini, nel cuore della Galleria, fa subito capire che il frontman giusto per le elezioni comunali milanesi del 2027 – a meno di voto anticipato – potrebbero essere lui, Resta, l’ex rettore del Politecnico, ora presidente della Fondazione dell’omonimo ateneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos Comune, Lega in pressing: "Meglio le elezioni anticipate. Candidare Resta? Perché no". Ma Sala rilancia su San Siro

